Inter, summit in vista per blindare Brozovic: una frase di Inzaghi dice tutto

Il rinnovo del centrocampista croato, ora impegnato agli Europei, è una priorità per i dirigenti nerazzurri in chiave mercato

Diventerà una delle priorità. Stiamo parlando del rinnovo di Marcelo Brozovic , ora impegnato agli Europei con la sua Croazia. Simone Inzaghi lo considera intoccabile nella sua Inter che verrà, lo ha già ribadito alla società nei primi dialoghi avuti verso la nuova stagione. La formazione nerazzurra ripartirà dalle geometrie e dai tempi di gioco di Brozo in mezzo al campo, davanti alla difesa nel 3-5-2, proprio come nella passata stagione con Antonio Conte. Per questo dopo la competizione internazionale i dirigenti nerazzurri inizieranno a muoversi concretamente per blindare il croato (in scadenza al 30 giugno 2022).

Come fa sapere oggi nel dettaglio La Gazzetta dello Sport, “di sicuro, una volta partita la preparazione, Marotta e Ausilio dovranno mettersi seduti con Brozovic per trovare un’intesa: il croato già un anno fa sembrava sul punto di partire, ma alla fine è rimasto e si è conquistato un posto da leader con Conte. Un giocatore insostituibile per l’abilità nelle due fasi, mente e geometra dell’azione offensiva, primo uomo a protezione della difesa in fase di contenimento, dove il lavoro sulle linee di passaggio diventa sempre fondamentale. Inzaghi lo ha detto da subito: ok se bisogna sacrificare un big, ma lasciatemi Brozo. L’uomo sempre in bilico al quale nessun allenatore vuole rinunciare”, si legge.