GdS – Marotta e Ausilio lavorano a due operazioni sull’asse Inter-Cagliari

Dopo l'addio di Joao Mario, i dirigenti nerazzurri sono concentrati su altre due operazioni di mercato

Aggiornamenti sul mercato dell’Inter, soprattutto sulle uscite. Dopo l’addio di Joao Mario, che ha risolto il contratto e firmato col Benfica, è tempo di pensare ad altre due cessioni. Gli aggiornamenti arrivano dal podcast di Gazzetta.it: “Salutato Joao Mario, l’Inter cerca soluzioni per Dalbert. Il terzino vorrebbe tornare a giocare in Serie A e prende tempo con gli interessamenti dalla Turchia. Per lui si è fatto avanti il Cagliari, che può essere la piazza giusta per lui, come per l’ex Godin. Sull’asse Inter-Cagliari si lavora anche a un accordo per Nainggolan, ma prima deve ottenere una buonuscita da Suning per accordarsi con Giulini”.