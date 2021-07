Inter, Caicedo per l’attacco? “O lui o Muriqi via dalla Lazio in estate”

Simone Inzaghi ha chiesto alla società un rinforzo per l'attacco e Caicedo è sempre tra i candidati principali

C’è anche il nome di Felipe Caicedo per l’attacco dell’Inter. Il centravanti della Lazio è tra i candidati dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato, ma prima è necessaria la partenza di Andrea Pinamonti. Dopo la sua uscita, la dirigenza si concentrerà sul colpo in entrata da regalare a Simone Inzaghi. Come riportato dal Corriere dello Sport, nella Lazio “in avanti è aperto il ballottaggio Caicedo-Muriqi, ne rimarrà solo uno. Nessuno dei due può garantire incassi milionari. Correa sì, è l’asso da sacrificare sul mercato”, si legge.