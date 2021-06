Inter su Caicedo: le cifre per il colpo, tra stipendio e prezzo del cartellino

I nerazzurri seguono da tempo l'attaccante, in uscita dalla Lazio: ecco le cifre per l'operazione

L'Inter fa sul serio per Felipe Caicedo. Era stato accostato ai nerazzurri già con Antonio Conte in panchina e ora potrebbe raggiungere Simone Inzaghi a Milano. Il presidente Lotito per Caicedo parte da una valutazione di circa 10 milioni di euro, l'Inter invece vorrebbe spenderne meno visto che il 32enne è in scadenza di contratto nel 2022. Di ingaggio, Caicedo alla Lazio percepisce 2 milioni netti a stagione (come Pinamonti). L'aspetto contrattuale non rappresenta un problema, mentre la richiesta per il cartellino è considerata eccessiva.