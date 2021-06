Biasin: “Eriksen-Calhanoglu, scambio che non avrei mai fatto. Ma ora gran mossa”

Il noto giornalista di Libero ha commentato l'ormai imminente arrivo del trequartista turco in nerazzurro a parametro zero

Hakan Calhanoglu sarà un nuovo giocatore dell'Inter. Fabrizio Biasin, noto giornalista di Libero, su Twitter ha commentato così la scelta del club nerazzurro di puntare sul turco per la prossima stagione: "Lo scambio Eriksen-Calhanoglu non lo avrei fatto neppure quando il danese era ai margini, figuratevi dopo che è diventato punto fermo. Ma questo non è uno scambio: per Eriksen ci vorrà del tempo, Calhanoglu visto il momento è la scelta migliore possibile. Per me, gran mossa", si legge.