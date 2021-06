Biasin: “L’Inter confida di chiudere a breve per Calhanoglu: cifre e dettagli”

Nuovi dettagli sulla trattativa tra i nerazzurri e il giocatore turco, in scadenza di contratto con il Milan

L’Inter fa sul serio per Hakan Calhanoglu e prova a chiudere in tempi brevi. Il turco, in scadenza di contratto con il Milan, è considerato dalla società un’opportunità per sostituire Christian Eriksen. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, ha svelato i dettagli della situazione su Twitter: