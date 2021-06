Inter, contatti con l’agente di un giocatore del Milan: si studia l’offerta

I dirigenti nerazzurri provano il colpo dai rossoneri, dialoghi in corso con l'entourage del giocatore:

L’inter monitora con grande attenzione la situazione di Hakan Calhanoglu per sostituire Christian Eriksen dopo il malore in nazionale. E Calciomercato.com svela un importante retroscena di questi giorni sul turco:

“L’Inter è alla finestra e bisogna registrare il contatto avvenuto con l’entourage del calciatore proprio in questi giorni. Calhanoglu potrebbe essere per i nerazzurri un’occasione da cogliere al volo, ma Ausilio e Marotta, esattamente come Maldini e Massara, non hanno alcuna intenzione di assecondare le richieste economiche del turno, che secondo indiscrezioni, avrebbe chiesto ai rossoneri 6 milioni di euro a stagione per mettere la propria firma sul rinnovo. Somma ritenuta eccessiva, il Milan si è finora spinto fino a 4 milioni, mentre l’Inter potrebbe essere disposta ad andare poco oltre”, si legge.