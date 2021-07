Inter, colpo a sinistra dopo l’arrivo di Nandez? Sì, a questa condizione

La priorità è l'erede di Hakimi a destra, ma occhio anche alla situazione che riguarda la corsia mancina

La priorità di casa Inter in entrata è Nahitan Nandez. Dialoghi costanti tra i nerazzurri e il Cagliari, anche dopo l’incontro di ieri nella sede di Viale della Liberazione. Come riportato da Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra si muoverà anche per un colpo sulla corsia mancina a una condizione: a sinistra dipende tutto dalle eventuali offerte per Ivan Perisic, mentre Federico Dimarco resterà in nerazzurro. Dovesse partire il croato, allora arriverebbe anche un esterno sulla fascia mancina.