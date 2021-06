In UK – Conte al Tottenham, ha fatto i nomi di tre giocatori dell’Inter

L'ex allenatore nerazzurro ha le idee chiare e dall'Inghilterra assicurano abbia già fatto i nomi di alcuni giocatori dell'Inter.

Secondo quanto riportato il Mirror, sono cinque i colpi previsti dagli Spurs per questa estate, tutti calciatori con cui Conte ha lavorato negli ultimi anni. Si parla degli interisti Milan Skriniar, Ivan Perisic e del clamoroso ritorno di Christian Eriksen, con cui l’allenatore negli ultimi mesi aveva ricucito un rapporto che sembrava non essere sbocciato. Un rinforzo in difesa, due a centrocampo: Conte è pronto a guardare in casa Inter in caso di forma con il Tottenham.