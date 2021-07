Calciomercato Inter, è sfida al Bayern Monaco per Dest: la situazione

I nerazzurri non sono i soli interessati all'esterno, che Sport assicura possa lasciare il Barcellona in estate

Oggi dalla Catalogna e in particolare dalle pagine di Sport è spuntato un nome nuovo per l’Inter: quello di Sergiño Dest. Scavalcato nelle gerarchie dei blaugrana da Emerson Royal, l’ex Ajax può partire in prestito e - secondo il quotidiano - i nerazzurri e il Bayern Monaco sono tra i club maggiormente interessati all’esterno destro classe 2000. L’Inter dal suo canto è vigile solo in caso di apertura del Barcellona a un prestito con diritto di riscatto.