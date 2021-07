Inter, Dimarco impressiona: “Assist a ripetizione, Perisic e il mercato…”

Un'altra prova convincente dell'esterno mancino, reduce dalla stagione in prestito al Verona

Dopo una super stagione in prestito al Verona, Federico Dimarco è tornato all’Inter… per restare. La sua volontà è chiara, ma anche la società e Simone Inzaghi hanno intenzione di puntare forte su di lui. Come svelato dal Corriere dello Sport, ieri nell’8-0 alla Pergolettese “a impressionare è stato soprattutto Dimarco che, con Kolarov nel terzetto difensivo, ha fatto il "quinto" a sinistra sfornando assist a ripetizione per i compagni. Perisic ha un rivale temibile per la maglia da titolare. E chissà che la società adesso non inizi a riflettere se sia o no il caso di fare un ulteriore acquisto per l'out mancino”, si legge.