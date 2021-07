Dopo Hakimi, Sky: “C’è un problema per il primo nome nella lista dell’Inter”

Gli aggiornamenti sul prescelto per sostituire l'esterno marocchino, passato al PSG

“Inter: Bellerin resta in pole come vice Hakimi, ma c’è un problema”. Il sito di Sky Sport aggiorna sulla situazione dell’esterno spagnolo, prima scelta dei nerazzurri per sostituire l’esterno marocchino, passato ieri ufficialmente al PSG. Hector Bellerin è in pole, ma c’è da trattare con l’Arsenal.