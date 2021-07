Dopo Hakimi, né Bellerin né Zappacosta: i due nomi in cima alla lista Inter

Le due candidature principali per la fascia destra dei nerazzurri in vista del dopo Hakimi

Due nomi su tutti in cima alla lista delle preferenze per la fascia destra dell’ Inter . E non solo quelli di Hector Bellerin e Davide Zappacosta , considerati più delle opportunità dai dirigenti nerazzurri per il dopo Achraf Hakimi . Ne parla Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia e de La Gazzetta dello Sport.

“Dall’Olanda si sono messi a correre nelle ultimissime ore, hanno parlato addirittura di un viaggio di Dumfries verso Milano per preparare le visite mediche. Non è così, anche se all’Inter piace moltissimo e forse sarebbe in cima alla lista - magari in compagnia di Lazzari - se non fosse per un particolare che fa la differenza. Il particolare è che l’Inter in questo momento non può spendere, neanche 15 milioni. Marotta e Ausilio aspettano che il PSG ufficializzi l’arrivo di Hakimi, manca pochissimo, e si sono messi alla finestra per un prestito con diritto di riscatto. Dumfries a queste condizioni è impossibile, Lazzari anche, se la musica cambierà lo vedremo. Magari si potrà confidare in un’apertura Arsenal per Bellerin, valutare ancora Zappacosta (ammesso che il Chelsea apra a una soluzione senza esborso)”, si legge.