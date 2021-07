Dopo Hakimi, l’Inter depenna due nomi: “Non convincono la società”

Due nomi in meno per la sostituzione dell'esterno marocchino: i dirigenti nerazzurri non sono convinti

Alessandro Cosattini

Il casting per il dopo Achraf Hakimi è nel vivo in casa Inter. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sono però da togliere due nomi dai papabili esterni destri della società nerazzurra per la prossima stagione. "Soluzioni low cost e italiane potrebbero essere Florenzi e Zappacosta. Entrambi però non convincono la società", si legge. Per il momento, l?Inter resta concentrata su altri obiettivi, in primis su Hector Bellerin.