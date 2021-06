Dopo Hakimi, l’identikit ideale per l’Inter: la verità tra Bellerin e Zappacosta

Le novità direttamente da Sky Sport sull'erede dell'esterno marocchino, pronto a trasferirsi al PSG

Due nomi per il dopo Achraf Hakimi in casa Inter. I nerazzurri si guardano attorno e per il momento non affondano il colpo, ma si muovono su due piste. Le ultime novità sono arrivate da Sky Sport, direttamente dall'esperto di mercato Luca Marchetti: “L’Inter per la destra cerca la miglior soluzione possibile in rapporto qualità/prezzo. Bellerin può arrivare in prestito dall'Arsenal, ma è difficile. Zappacosta invece ha un solo anno di contratto e quindi il Chelsea può lasciarlo andare più facilmente”.