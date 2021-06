Sky – Inter, dopo Hakimi: i motivi che spingono verso Zappacosta, il Chelsea…

La lista dei possibili sostituti dell'esterno marocchino, sempre più vicino a lasciare i nerazzurri per approdare al PSG

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG e l’Inter si sta già muovendo per sostituirlo, pur senza fretta. I nerazzurri hanno una lista di giocatori chiara in mente e si stanno muovendo su più tavoli per individuare il profilo giusto. Tra questi c’è Davide Zappacosta, di proprietà del Chelsea e reduce da una stagione positiva in prestito al Genoa. Proprio sull’esterno sono arrivate importanti novità oggi da Sky Sport.