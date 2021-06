Biasin: “Inter, fascia destra: la verità su Lazzari e Dumfries. C’è un Mister X”

Il noto giornalista di Libero aggiorna sui nomi emersi per la fascia destra nerazzurra per sostituire Hakimi

Achraf Hakimi è sempre più vicino al PSG. E l'Inter si sta già muovendo alla ricerca del sostituto del marocchino sulla fascia destra. Diversi i profili accostati ai nerazzurri: da Davide Zappacosta a Hector Bellerin , passando per Denzel Dumfries e Manuel Lazzari . Proprio di questi ultimi due ha parlato Fabrizio Biasin , giornalista di Libero, su Twitter.

"Inter, Lazzari e Dumfries non sono opzioni prese in considerazione per la corsia di destra.