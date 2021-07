Dopo Handanovic, Gazzetta svela: “L’Inter ha valutato realmente un solo nome”

Per la sostituzione del portiere e capitano, i nerazzurri avevano pensato a un profilo su tutti per il futuro

Un interessante retroscena di mercato sulla porta dell'Inter. E in particolare sul dopo Samir Handanovic, visto che il capitano nerazzurro è in scadenza di contratto al 30 giugno 2022. A svelarlo è Gazzetta.it, che fa un nome su tutti: "L'unico profilo valutato realmente, con il quale la dirigenza aveva progettato il futuro nei mesi scorsi, è stato Juan Musso, ormai ex Udinese e ufficialmente dell'Atalanta. L'argentino sarebbe venuto ad Appiano Gentile per fare il titolare, un dualismo con Handanovic sarebbe stato un rischio tecnico e un lusso economico", si legge.