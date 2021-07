Da Firenze: rumors su Dragowski all’Inter, il piano della società viola

La Fiorentina ha le idee chiare sul futuro del portiere polacco, recentemente accostato ai nerazzurri

La Fiorentina non molla Bartlomej Dragowski e anzi, ha intenzione di rilanciare in seguito anche alle voci sull'Interdelle ultime settimane. Secondo quanto riporta La Nazione, nonostante i rumors che lo volevano indirizzato verso l'Inter in un possibile scambio con Sensi, oggi l'idea più forte della Fiorentina per lui è quella del rinnovo del contratto in scadenza fino al 30 giugno 2023. È infatti pronto un prolungamento, con adeguamento, fino al 30 giugno 2025 per il portiere polacco, accostato ai nerazzurri per il dopo Handanovic.