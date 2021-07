GdS – Inter, due addii per far spazio alla quarta punta: “Guai a dimenticare…”

Il sito della Gazzetta dello Sport aggiorna sulle strategie di mercato dei nerazzurri per l'attacco di Inzaghi

Simone Inzaghi aspetta una quarta punta per la sua Inter. L'allenatore nerazzurro alla dirigenza ha chiesto un vice-Lukaku, per puntellare il reparto avanzato. Non si discutono Big Rom, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, mentre l'allenatore ha chiesto un altro giocatore offensivo. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, "quando Satriano sarà stato ceduto in prestito (piace al Cagliari, anche nell’affare Nandez) e Pinamonti troverà squadra, Inzaghi avrà bisogno di una quarta punta: guai a dimenticare Keita".