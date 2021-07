Repubblica – Inter, non solo Nandez: due piste in entrata sono più vive che mai

Aggiornamenti importanti dal quotidiano sul mercato dei nerazzurri: proseguono spedite due trattative in particolare

La pista Nahitan Nandez, ma non solo. L’Inter si sta muovendo su due fronti in queste ore, per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi in vista dell’inizio della nuova stagione. Come riporta La Repubblica, “le opzioni Bellerin e Nandez restano più vive che mai, soprattutto la pista che porta al centrocampista uruguaiano. […] Telles è un obiettivo, ma non primario, mentre Bellerin è sempre in cima alla lista dei desideri di Marotta e Ausilio come erede di Hakimi”, si legge.