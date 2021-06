Inter, su Dumfries anche Bayern e big inglesi: “La clausola e la vera priorità”

Aggiornamenti importanti sull'esterno olandese, seguito dai nerazzurri per il dopo Hakimi e grande protagonista agli Europei

Tra i profili monitorati dall’Inter in chiave mercato per il dopo Hakimi c’è anche Denzel Dumfries. Grande protagonista agli Europei con la sua Olanda (2 gol in altrettante partite per ora), l’esterno classe 1996 del PSV Eindhoven è da tempo nel mirino dei nerazzurri. Un profilo molto apprezzato dalla dirigenza, tenuto d’occhio anche nella scorsa stagione di Eredivisie (30 partite, con 2 gol e 6 assist). Non si è sbilanciato lo stesso Dumfries nelle scorse ore sul futuro: “Inter e Bayern? Non mi interessa affatto. Se non ti dispiace, sono completamente concentrato su questo torneo”, ha risposto. I rumors aumentano, può salire anche il prezzo del cartellino come evidenziato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà su Gazzetta.it.