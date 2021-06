Il Giorno: “Non solo Emerson Royal, l’Inter lavora al doppio colpo sulle fasce”

Gli ultimi aggiornamenti di mercato: la società sta lavorando per regalare a Simone Inzaghi due rinforzi sulle fasce

Inter al lavoro sul fronte Emerson Royal, ma non solo. I nerazzurri si stanno muovendo per un doppio colpo sulle fasce, per regalare nuovi esterni a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.