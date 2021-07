Inter-Nandez non immediato: tanti fattori in gioco. Inzaghi spera in altro nome

La società nerazzurra si muove per regalare a Simone Inzaghi l'erede di Hakimi: le due piste principali per la corsia destra

L’Inter prova a regalare l’erede di Achraf Hakimi a Simone Inzaghi nel minor tempo possibile. Prosegue il casting, con diversi nomi sul tavolo: da Nahitan Nandez e Hector Bellerin a Denzel Dumfries. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, “il fronte Nandez resta aperto, ma con tanti fattori in gioco (tra cui Nainggolan e magari anche un altro giocatore) la quadratura del cerchio non appare immediata. E allora proprio Inzaghi si augura che Dumfries, laterale di ruolo e protagonista all’Europeo con l’Olanda, forzi la mano con il Psv non solo per andarsene ma anche perché il club accetti la formula del prestito con diritto di riscatto”, si legge.