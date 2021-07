Inter, il Cagliari pensa già al dopo Nandez: individuato l’erede ideale

Il centrocampista uruguaiano è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra e il club sardo si muove per sostituirlo

Il Cagliari si muove per sostituire Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter e il club sardo ha avviato la ricerca del suo erede. Come riportato dal Corriere dello Sport oggi, "dal cilindro del ds del Cagliari Capozucca potrebbe spuntare un brasiliano, Strefezza, che potrebbe essere utile sia a destra che a sinistra. Con Nandez in partenza, infatti, il solo Zappa (con Faragò ancora ai box), difficilmente riuscirebbe a reggere il peso di un intero campionato e allora il sudamericano di proprietà della Spal (e vecchia conoscenza di Semplici), potrebbe essere utile sia da una parte che dall’altra", si legge.