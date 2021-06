Inter, da Bellerin e Lazzari ad Alonso: sei piste per le fasce, tutta la verità

Tutti i nomi accostati ai nerazzurri per le due corsie laterali

Rinforzi a destra dopo la cessione di Achraf Hakimi , ma forse anche a sinistra. L’Inter per ora monitora tutte le piste per le due fasce e prende tempo, con la priorità che sicuramente si è spostata a destra dopo l’addio dell’esterno marocchino (prossimo al PSG). Il Corriere dello Sport oggi fa chiarezza su tutti i nomi accostati ai nerazzurri per le due corsie laterali .

“Caccia a due esterni: a destra salgono le quotazioni di Bellerin (i nerazzurri lo vogliono solo in prestito); Dumfries impressiona, ma costa 20-25 milioni; in prestito occhio pure a Zappacosta. Non percorribile la pista Lazzari. A sinistra proposto lo svincolato olandese Patrick Van Aanholt, ex Crystal Palace. Era stato accostato alla Lazio. Il preferito resta Marcos Alonso, ma ora il Chelsea vuole 18-20 milioni”, si legge.