CM – Trattativa Inter-Fiorentina per Sensi? La verità sulla situazione è un’altra

Gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista nerazzurro, che sta recuperando dall'infortunio accusato in Nazionale

Dopo aver ufficializzato l'arrivo in panchina di Vincenzo Italiano, la Fiorentina si tuffa sul mercato a caccia dei giocatori giusti per rinforzare la rosa. Tra le priorità c'è il regista e il nome di Stefano Sensi è in cima alla lista dei desideri della società di Rocco Commisso. Secondo Calciomercato.com, però, non è partita alcuna trattativa tra l’Inter e la società viola per il centrocampista.

“Nei giorni scorsi l'AD dell'Inter Giuseppe Marotta ha chiuso le porte ad un eventuale scambio tra Stefano Sensi e il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, ma il centrocampista ex Sassuolo ha continuato ad essere accostato ai viola come obiettivo di mercato. Ad oggi, secondo quanto risulta a Calciomercato.com, la trattativa semplicemente non esiste. Il giocatore, nonostante i vari infortuni, mantiene una valutazione di mercato importante, e le sue condizioni fisiche rimangono un'incognita. Questo non vuol dire, è chiaro, che in futuro i contatti non possano essere avviati, ma al momento non si registra alcuna conferma in merito alle voci in circolazione”, si legge.