Repubblica – Sensi per l’Inter è sul mercato. Cosa vorrebbe Inzaghi

Le novità sul futuro del centrocampista, che sta lavorando ad Appiano Gentile con il nuovo allenatore Inzaghi

Il futuro di Stefano Sensi resta tutto da scrivere. Dopo l'infortunio accusato in Nazionale, il centrocampista dell'Inter sta lavorando ad Appiano Gentile agli ordini di Simone Inzaghi. La Fiorentina lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo di Vincenzo Italiano e - come svelato da La Repubblica - "Sensi per l'Inter è sul mercato, ma Simone Inzaghi vorrebbe lavorare con il centrocampista", si legge.