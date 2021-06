Sky: “L’Inter non ha fretta di vendere: c’è una sola offerta formale in sede”

Arrivano aggiornamenti importanti in chiave mercato direttamente da Luca Marchetti, esperto di Sky Sport

A Sky Sport, l’esperto di mercato Luca Marchetti ha parlato così della situazione di casa Inter dopo le parole di oggi di Alejandro Camano: “L’Inter non ha esigenze di vendere entro il 30 giugno, è una questione di bilancio e non ha fretta come era successo negli altri anni. In sede la società nerazzurra ha ricevuto un’offerta formale per Hakimi, non per Lautaro Martinez invece. Questi sono i fatti e bisogna ragionare oggettivamente su ciò che si ha in mano. Il PSG ha offerto 60, l’Inter ne vuole 80, queste sono le posizioni oggi”.