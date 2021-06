Inter, Hakimi via entro 10 giorni: “La sua scelta tra PSG e Chelsea e il motivo”

Le ultimissime novità sulle trattative con i due club per la cessione dell'esterno marocchino, principale indiziato a lasciare i nerazzurri

Il quotidiano poi approfondisce le posizioni di Chelsea e PSG per l’esterno marocchino: "Leonardo in settimana potrebbe essere in quella che per anni è stata la sua città per incontrare di persona i dirigenti nerazzurri e piazzare l'ultima offerta dopo i continui contatti telefonici soprattutto con Ausilio. La proposta cash del Psg è più alta di quella del Chelsea, ma non ha raggiunto i 70 milioni che l'Inter pretende. Dal canto suo il Chelsea non si sente fuori dalla corsa perché ha messo sul piatto della bilancia il cartellino di Marcos Alonso che è la prima opzione di Inzaghi per la fascia sinistra (per quella destra occhio a Dumfries). E siccome il "quinto" di sinistra è considerato un ruolo delicato, se l'offerta proveniente da Londra fosse giusta, l'Inter proverebbe a spingerlo oltre Manica. In casi simili, però, la volontà del calciatore è spesso decisiva e questo Leonardo lo sa. Ecco perché sta aspettando ad alzare la sua proposta a un'Inter che deve vendere per forza”, conclude il quotidiano sulla questione Hakimi.