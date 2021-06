Calciomercato Inter: la contropartita proposta dal PSG per Hakimi

Il giocatore che il club francese ha messo sul tavolo per l'esterno marocchino, valutato almeno 70 milioni dai nerazzurri

Chelsea e PSG continuano a sfidarsi per Achraf Hakimi. I due club hanno offerto la stessa parte cash per il cartellino dell’esterno marocchino: 60 milioni di euro. Entrambi hanno provato a proporre contropartite tecniche all’Inter (che ne chiede almeno 70), ma solo quelle degli inglesi sono gradite. Il club francese ha messo sul tavolo il cartellino di Leandro Paredes, ma il giocatore è uscito dai radar nerazzurri e l’Inter ha ribadito di volere solo cash dal PSG. Diverso il discorso col Chelsea, visto il gradimento per Marcos Alonso ed Emerson Palmieri su tutti, ma anche l’ipotesi Loftus Cheek.