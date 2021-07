Bellinazzo: “Inter più tranquilla con l’addio di Hakimi. Difficoltà Suning…”

Il noto giornalista de Il Sole 24 Ore commenta l'ormai imminente cessione dell'esterno marocchino al PSG

Intervistato da Calciomercato.it, Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, si è espresso così sulla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain: "Con le cifre attuali per Hakimi ci sarà comunque una plusvalenza importante e questo mette l’Inter nelle condizioni di poter gestire il futuro con tranquillità nelle difficoltà di Suning. Ma grazie all’accordo con il fondo Oaktree, se Suning non dovesse rispettare gli impegni, l’Inter avrebbe una proprietà anche più solida. La gestione si dovrà confrontare più serenamente con il mercato e l'Inter in quest’ottica sembra più tranquilla grazie a questa cessione".