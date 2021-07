Inter, non solo Hakimi: altre due cessioni a titolo definitivo imminenti

Le novità sulle operazioni in uscita che stanno conducendo sul mercato i nerazzurri in vista della nuova stagione

La cessione di Achraf Hakimi al PSG e non solo. L'Inter vuole chiudere nel minor tempo possibile altre due operazioni in uscita. Ne parla oggi Il Giorno: “Al trasferimento di Hakimi al PSG manca ormai da giorni soltanto l’ufficialità (domani le visite mediche), ma anche Joao Mario (al Benfica per 7,5 milioni?) e Nainggolan (dovrebbe finire al Cagliari dopo una buonuscita) potrebbero chiudere definitivamente l’esperienza interista”, si legge.