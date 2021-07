Sky – Hateboer, idea Inter. “Il nome principale per la fascia destra è un altro”

Prosegue il casting per il dopo Hakimi della società nerazzurra: chi è in pole per la fascia destra

Alessandro Cosattini

Prosegue il casting in casa Inter per trovare l’ideale sostituto di Achraf Hakimi. I nerazzurri si stanno muovendo su più fronti per la fascia destra e nelle ultime ore è emerso anche il nome di Hans Hateboer. Resta caldissima la pista che porta a Hector Bellerin, mentre si sono raffreddate quelle per Davide Zappacosta e Alessandro Florenzi. Difficile, infine, arrivare a Denzel Dumfries del PSV (valutato oltre 25 milioni).

Hans Hateboer al momento è un'idea, ma non può essere una priorità viste le cifre (l’Atalanta chiede circa 25 milioni) per la corsia laterale. Come riportato da Sky Sport, al momento Hateboer è solo un'ipotesi mentre il nome principale resta sempre quello di Hector Bellerin. Ma solo se l’Arsenal aprisse al prestito con diritto - e non obbligo - di riscatto. Il giocatore ha chiesto la cessione e aspetta i nerazzurri, ma c'è da convincere il club inglese.