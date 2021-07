Mercato Inter, diverse situazioni da risolvere: “C’è un imperativo categorico”

La strategia di mercato della società nerazzurra è chiara

Prima le uscite, poi le entrate. Non cambia la strategia di mercato dell’Inter, invariata anche dopo la cessione a titolo definitivo di Achraf Hakimi al PSG. Come fa sapere Calciomercato.com, “in casa Inter l'imperativo categorico è fare cassa, prima di potersi concentrare su un mercato in entrata che sarà all'insegna della fantasia e che metterà a dura prova due professionisti molto navigati come Beppe Marotta e Piero Ausilio. In una sessione nella quale voglia e possibilità di spendere non ce n'è molta, una delle situazioni più controverse per la formazione nerazzurra è quella relativa ad Andrea Pinamonti, che attualmente non rientra nei piani del club e di Simone Inzaghi e per il quale prosegue la ricerca di una soluzione in uscita a titolo definitivo”, si legge.