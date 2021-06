Inter su due fedelissimi di Inzaghi: “Caicedo in partenza, il prezzo di Correa”

I nerazzurri guardano anche in casa Lazio per rinforzare la rosa del nuovo allenatore: le condizioni per le due operazioni

Importanti novità su due giocatori accostati all' Inter nelle scorse settimane, uno in particolare: Felipe Caicedo . L'altro è Joaquin Correa , molto apprezzato, ma al momento non tra le priorità dei nerazzurri anche per i costi dell'argentino.

Ne parla così oggi il Corriere dello Sport: “Ciro è Ciro (Immobile, ndr). Muriqi è destinato a restare come vice. Caicedo è dato in partenza (voci insistenti sull’Inter di Inzaghi). Correa è adattabile, ma è l’indiziato numero uno alla cessione, una tra i big sembra scontata. Il Tucu può partire per offerte tra i 30 e i 40 milioni, la clausola da 70 non la eserciterà nessuno visti i tempi. E’ impegnato in Coppa America, può essere una vetrina, ha corteggiatori in Premier League: Arsenal, Everton e West Ham. La Lazio, per comprare, deve vendere. A meno che non individui un parametro zero e si “liberi” di qualche contratto in essere. Ci sono dei vincoli da rispettare, vale per tutte le società a partire dall’Inter scudettata”, si legge.