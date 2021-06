Calciomercato Inter: tutta la verità sull’incontro tra Keita e Inzaghi

Cosa filtra sull'incontro andato in scena a Capri nelle scorse ore tra l'allenatore nerazzurro e l'attaccante

Entrambi a Capri a trascorrere le vacanze, si sono incontrati quasi per caso. Keita Balde e Simone Inzaghi hanno chiacchierato a lungo nelle scorse ore visto il grande rapporto che c'è tra i due dai tempi della Lazio. Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento l'Inter non prende in considerazione il ritorno dell'attaccante senegalese, che potrebbe diventare un'opportunità invece nei prossimi mesi. Nessuna trattativa in corso al momento, ma solo un incontro di cortesia.