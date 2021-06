Inter, cessione Joao Mario: la società è stizzita per un motivo

Le ultime novità sul futuro del centrocampista portoghese, in uscita dai nerazzurri dopo le stagioni in prestito

All’Inter non va giù un comportamento nella vicenda che riguarda Joao Mario. I nerazzurri stanno trattando la cessione del centrocampista portoghese a titolo definitivo, ma le difficoltà non mancano negli ultimi giorni. Come riportato da Tuttosport, in casa Inter “si attendono sempre novità su Joao Mario, con l’Inter stizzita per il comportamento dello Sporting Lisbona, e Pastorello che vaglia le ipotesi Villarreal e Nizza”, si legge. Il club portoghese sta giocando d’attesa nella speranza che l’Inter faccia sconti per Joao Mario.