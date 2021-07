CM – Inter, vice Lukaku cercasi: proposto un esubero del Real Madrid

Un nome nuovo per l'attacco nerazzurro in vista della nuova stagione: è in uscita da Madrid

Alessandro Cosattini

A caccia di una quarta punta. L'aveva chiesta anche Antonio Conte, poi alla fine è rimasto Andrea Pinamonti nella scorsa stagione. Simone Inzaghi ha chiesto un vice Romelu Lukaku e spunta un profilo nuovo per l'Inter, come svelato da Calciomercato.com in queste ore: "Ai nerazzurri è stato proposto anche Luka Jovic, tornato al Real Madrid dopo l'ultimo prestito, ma ancora in uscita dalle Merengues. Jovic era stato proposto anche al Milan prima che si chiudesse l'affare Giroud", si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)