Inter, Keita sogna di tornare: “Lo ha detto più volte a Inzaghi, prima però…”

Il senegalese vuole ritornare in nerazzurro ed essere allenato da Simone Inzaghi, ma prima deve esserci un'uscita in attacco

Keita Balde vuole tornare all’Inter. Ieri c'è stato l'incontro in sede tra Federico Pastorello e la dirigenza, per i nerazzurri però al momento non è una priorità, tutto dipenderà dalle uscite. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, “il senegalese sogna di tornare in nerazzurro e di essere allenato da Inzaghi (glielo ha detto chiaramente e più volte), ma in questo momento la pista non è calda. L'Inter eventualmente deve prima cedere Sanchez o Pinamonti”, si legge.