Keita-Inter? Sponsor Inzaghi, c’è una condizione necessaria per il ritorno

L'allenatore nerazzurro ha già avuto a disposizione l'attaccante senegalese alla Lazio: può tornare così ad Appiano Gentile

Nelle scorse settimane, Keita Balde si è offerto all’Inter attraverso il suo entourage. Il giocatore, dopo il prestito alla Samp, è tornato al Monaco, ma non rientra nei piani del club. Tornerebbe volentieri in nerazzurro e lo stesso Simone Inzaghi, che lo ha già allenato alla Lazio, lo riaccoglierebbe volentieri ad Appiano Gentile. Garantisce lui per Keita, ma per la società interista non è la prima opzione per l’attacco. E, ricordiamo, che per regalare una nuova punta a Inzaghi deve partire Andrea Pinamonti, cercato dal Cagliari e dalle tre neopromosse. L’ostacolo per il suo addio è sempre l’ingaggio di oltre 2 milioni a stagione.