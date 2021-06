Inter, Kostic nel mirino: solo un giocatore ha fatto più assist in Europa

Per l'esterno serbo, accostato ai nerazzurri nelle ultime ore, parlano i numeri stagionali con l'Eintracht

Il nome di Filip Kostic di nuovo accostato all'Inter per la fascia sinistra. È sicuramente tra i profili monitorati per la corsia mancina, ma al momento non sono stati trovati accordi tra le parti. L'Eintracht Francoforte per il giocatore chiede 20/25 milioni di euro dopo la super stagione disputata in Bundesliga.