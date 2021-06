Inter, c’è già un timbro su Kostic: “Prima va risolta una situazione chiave”

Le novità sulla trattativa per l'esterno serbo, nel mirino dell'Inter in vista della prossima stagione per la fascia sinistra

Alessandro Cosattini

Dalla Germania in settimana è rimbalzata la voce dell’accordo con Filip Kostic, calciatore serbo dell’Eintracht Francoforte. In Italia però non risulta così avanzata la trattativa, nonostante il gradimento dei nerazzurri per il giocatore. E dall’Inter cosa filtra?

Come riporta Calciomercato.com, “dall’Inter smentiscono ogni tipo d’intesa, ma non il gradimento per il calciatore, anzi: Filip Kostic è quello che piace di più in viale della Liberazione, il timbro sul suo fascicolo è quello di certificata qualità. Prima di imbastire qualsiasi tipo di contrattazione, sarà necessario comprendere il futuro di Hakimi. Risolta questa faccenda, l’Inter inizierà ad affrontare la questione Kostic con qualche argomento in più”, si legge.

(Fonte: Calciomercato.com)