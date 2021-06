Romano (Sky): “Inter, Kostic piace da tempo. La verità su Florenzi e Zappacosta”

L'esperto di calciomercato ha fatto il punto sugli esterni accostati ai nerazzurri per le due corsie laterali

Inter a caccia di rinforzi sulle fasce per Simone Inzaghi. Tanti i nomi accostati ai nerazzurri, sia per la corsia destra che per la sinistra. Dopo il prestito al PSG, Alessandro Florenzi è pronto a tornare alla Roma, anche se al momento non rientra nei piani di José Mourinho. In Italia, è stato accostato soprattutto a Inter e Juve, ma lui vorrebbe continuare a giocare all’estero. In diretta sul canale Twitch di SOS Fanta, l’esperto di mercato di Sky Sport Fabrizio Romano ha parlato così del suo futuro: "Florenzi? Al momento nulla di avanzato con l’Inter. Non mi risulta nemmeno che dopo il prestito, a oggi, possa restare al PSG”.