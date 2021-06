Inter, obiettivo Kostic in fascia: quanti assist, tutti i suoi numeri stagionali

L'esterno accostato ai nerazzurri è reduce da una stagione molto positiva con la maglia dell'Eintracht Francoforte

In Germania non hanno dubbi: l'Inter ha raggiunto l'accordo sull'ingaggio con Filip Kostic. Aspettando la cessione di Achraf Hakimi per poi trovare l'intesa con l'Eintracht Francoforte, vediamo i numeri stagionali di Kostic in Germania.