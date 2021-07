In UK – L’Arsenal offre Lacazette per Lautaro: no Inter, c’è un’altra richiesta

In Inghilterra accostano il nome dell'attaccante francese ai nerazzurri in cambio del Toro: la risposta dell'Inter

Nuovi rumors sul futuro di Lautaro Martinez. Dalle scorse ore, si susseguono le voci sull’attaccante argentino, ancora in vacanza dopo la vittoria in Coppa America con la sua nazionale. Con un’offerta congrua, il Toro potrebbe lasciare i nerazzurri in estate, ma al momento in viale della Liberazione non sono arrivate proposte adeguate al valore del giocatore. Lautaro stesso vorrebbe restare all’Inter, ma aspetta novità sul fronte rinnovo (è in scadenza nel 2023). Le sirene di mercato sul Toro arrivano ancora dall’Inghilterra e non più dalla Spagna (Atletico Madrid, Barcellona e Real Madrid sono vigili sulla situazione).