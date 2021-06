Marotta: “Primi approcci per il rinnovo di Lautaro, impresa non facile”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro sul futuro dell'attaccante argentino, ora impegnato in Coppa America

L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere un altro big oltre ad Achraf Hakimi. Si è tanto parlato nelle scorse settimane del possibile addio di Lautaro Martinez, ma l'ad Beppe Marotta a Sky Sport ha fatto così chiarezza sul futuro dell'argentino: "Quando Hakimi sarà ufficialmente al PSG, potremo respirare. Vorremmo tanto non dover vendere altri giocatori e mantenere l'organico che ci ha dato tante soddisfazioni. Lautaro? L'Inter ha davanti obiettivi sportivi da raggiungere, al di là della sostenibilità. Con Lautaro si sono iniziati approcci di rinnovo del contratto, è giovane, lui e altri, ci puntiamo per il futuro. Non è un'impresa facile, ma abbiamo l'obbligo di difendere il patrimonio storico del club”.