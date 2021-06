Inter, via anche Lautaro? Servono 90mln. Già pronta l’offerta per Raspadori

In caso di cessione del Toro, i nerazzurri hanno individuato nel baby del Sassuolo la spalla ideale di Lukaku

Alessandro Cosattini

Il futuro di Lautaro Martinez è tutt’altro che deciso. Dipenderà dalle offerte che l’Inter riceverà - se arriveranno - per il Toro. I nerazzurri hanno le idee chiare sulla valutazione: servono 90 milioni di euro per l’addio dell’argentino. La cessione non è in programma al momento, ma Atletico Madrid e Barcellona sono alla finestra e i nerazzurri sono pronti a fare le loro valutazioni.

Come riporta Tuttosport, c’è un “vero unico obiettivo per l’attacco: Giacomo Raspadori. Il baby d’oro del Sassuolo è il giocatore che Marotta e Ausilio hanno individuato per il reparto offensivo, soprattutto se nelle prossime settimane il futuro di Lautaro dovesse tingersi di colori diversi da quelli nerazzurri. L’argentino, al di là della cessione di Hakimi, rimane in bilico, sia perché l’Inter potrebbe avere bisogno di completare per questioni di bilancio un’ulteriore cessione pesante per raggiungere gli obiettivi economici indicati da Zhang, ma anche perché il suo nuovo agente Camano - oltre ad aver rifiutato di discutere il rinnovo - ha fatto capire più volte di gradire il corteggiamento delle big spagnole con Barcellona e Atletico in prima fila. L’Inter dà al Toro una valutazione da 90 milioni, ma come successo per Hakimi - si partiva da 80 milioni - non è da escludere che un’offerta da 70/80 milioni possa scalfire le resistenze nerazzurre”, si legge.

In caso di addio del Toro, i nerazzurri non avrebbero dubbi su come reinvestire parte dei soldi. Quello di Giacomo Raspadori è un profilo che mette d’accordo tutti, dai dirigenti al nuovo allenatore. Lo sottolinea ancora Tuttosport: “Marotta andrebbe dritto su Raspadori (in caso di addio di Lautaro, ndr), forte del rapporto di grande amicizia con l’ad neroverde Carnevali (i due ne hanno già parlato) e dei vari contatti già avuti con l’agente, Tinti, lo stesso che cura gli interessi di Inzaghi, Bastoni, Darmian e Ranocchia. L’Inter ha già in mente l’offerta: 20 milioni più bonus per il cartellino del 21enne reduce da 6 gol e 3 assist in 27 gare”, si legge.

(Fonte: Tuttosport)