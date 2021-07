GdS – L’Atletico chiama, Lautaro vuole solo Inter: “Per rinnovare chiede…”

Simeone lo vuole, ma il Toro - ora impegnato in nazionale - ha le idee chiare sul suo futuro

Alessandro Cosattini

VOLONTÀ CHIARA — Lautaro Martinez e l’Inter. La volontà reciproca è di proseguire insieme, anche nella prossima stagione, dopo la vittoria dello scudetto con Antonio Conte. Sacrificato - con dolore - Achraf Hakimi, la società nerazzurra vuole trattenere tutti i big della rosa di Simone Inzaghi. Lo hanno dichiarato sia Marotta che Ausilio nelle recenti interviste, lo ha ribadito il nuovo allenatore dell’Inter nella conferenza stampa di presentazione. Vale per tutti, Lautaro Martinez in primis. Ripartire dalla Lu-La in attacco per Inzaghi è fondamentale e lo ha subito fatto sapere alla società, nei dialoghi precedenti alla firma sul contratto. Da un contratto a un altro, da quello dell’allenatore a quello di Lautaro Martinez. Ad aggiornare sulla situazione del Toro è Gazzetta.it.

TRATTATIVA PER IL RINNOVO — Accordo da (ri)trovare

“Lautaro Martinez vuole l'Inter, aspetta l'Inter e nel futuro si immagina ancora all’Inter. Servirà trattare, anzi, (ri)trattare un contratto che fino a pochi mesi sembrava ormai chiuso: era il periodo degli ex agenti del ragazzo (Beto Yaque e Rolando Zarate), che avevano raggiunto un principio di accordo con la dirigenza per arrivare al 2024 a 4,5 milioni di euro netti a stagione. A seguire la rottura del Toro con i due, l'accordo con la FootFeel e una nuova trattativa all'orizzonte. Qualche pourparler c'è stato, ma non siamo ancora entrati nel vivo”, fa sapere la rosea.

L'ATLETICO CHIAMA — Lo vuole Simeone

Il nuovo procuratore come ormai risaputo è Alejandro Camano, lo stesso di Hakimi. Nelle scorse settimane l’agente è stato in sede più volte, per concludere la trattativa che ha portato il marocchino a titolo definitivo al PSG. E sono iniziati anche i dialoghi sul rinnovo di Lautaro Martinez, nonostante i rumors di mercato: “Il telefono dell'agente di Lautaro squilla spesso. Chiamano soprattutto dalla Liga, specialmente da Madrid sponda Atletico, tuttavia la risposta è sempre la stessa: "Aspettiamo. Per il momento non siamo interessati, grazie". Perché la priorità è l’Inter".

LA RICHIESTA — La richiesta

La volontà di Lautaro Martinez è chiara, ma a che condizioni? Al momento il Toro guadagna 2,5 milioni di euro ed è sotto contratto con i nerazzurri fino al 30 giugno 2023. Come spiega Gazzetta, "[…]Camano e i suoi collaboratori aspettano una chiamata da parte della società, basta un cenno per prendere un aereo dalla Spagna e raggiungere Milano per la trattativa. Una trattativa non facilissima, ma quando c'è la volontà di andare avanti insieme tutto può diventare più semplice. La richiesta? "Pareggiare" Sanchez (contratto valido fino al 2023 a 7 milioni netti) sarebbe il top, arrivare a quota 5 - come nel vecchio accordo - sarebbe un buon compresso. Di certo, bisognerà migliorare questi 2,5 partendo dal presupposto più importante: per Lautaro l'Inter è ancora al primo posto”, si legge.

