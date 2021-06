GdS – Lazzari alla Cuadrado o sarà addio: può finire sul mercato e Inzaghi…

I biancocelesti iniziano a pianificare il mercato verso la prossima stagione con il nuovo allenatore Sarri e l'Inter osserva

Il nome di Manuel Lazzari di nuovo in orbita Inter per la fascia destra e in particolare per il dopo Achraf Hakimi. L’esterno marocchino è sempre più vicino al PSG e i nerazzurri si guardano attorno. Aggiornamenti importanti arrivano da Gazzetta.it sull’esterno ex Spal.